Het lijkt alweer zo lang geleden door alles wat er in de wereld speelt, maar het is slechts zo’n twee maanden terug dat Shin Megami Tensei V verscheen voor de Nintendo Switch.

Het is de eerste nieuwe Shin Megami Tensei release voor de Nintendo Switch sinds de console z’n debuut maakte in 2017 en het weet ook direct een zeer goede indruk achter te laten. In totaal is de game al meer dan 800.000 keer verkocht wereldwijd. Dit totaal omvat zowel fysieke als digitale kopieën. Een prima introductie voor een niche franchise als Shin Megami Tensei, die in de december maand ook nog eens te kampen had met fysieke tekorten – mede door het overweldigende succes.

Om dit in perspectief te zetten: in vergelijking met voorganger Shin Megami Tensei 4, doet de nieuwste telg in de familie het nu al beter. Het vierde deel verkocht slechts 600.000 exemplaren (tot op heden!), maar rekening houdend met de veel grotere installed base van de Nintendo Switch tegenover de 3DS, was dit ook wel te verwachten.

Persona 5 en Persona 5 Royale, games die exclusief voor de PlayStation uitkwamen, zitten nu op zo’n 3.5 miljoen verkopen gecombineerd. Benieuwd waarom deze game zo goed verkoopt? Check dan zeker even onze review.