Het is smullen geblazen voor de liefhebbers van Shin Megami Tensei. Atlus kondigde immers recent Shin Megami Tensei V: Vengeance aan voor alle moderne systemen. Deze game is een nieuwe versie van de game uit 2021, die toen exclusief voor de Nintendo Switch uitkwam.

De aankondiging ging gepaard met een trailer, waarvan nu een langere versie is verschenen. Om precies te zijn is de trailer een minuutje langer geworden, waardoor we ook wat nieuwe beelden en personages voorbij zien komen. Check het hieronder.