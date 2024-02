Atlus heeft vandaag aangekondigd dat Shin Megami Tensei V: Vengeance naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc komt. Het betreft hier een nieuwe uitgave van de game Shin Megami Tensei V die in 2021 voor de Nintendo Switch uitkwam.

De game is in grote lijnen hetzelfde als het origineel, maar wordt wel uitgebreid met een nieuwe verhaallijn waardoor je ook nieuwe gebieden zult bezoeken, demons tegen zult komen en keuzes moet maken. Verder is de game voorzien van wat nieuwe krachten, waardoor het als een frisse ervaring aan moet voelen.

Hieronder als eerste de aankondigingstrailer, daaronder een soort deep dive met meer informatie en beelden. De game verschijnt op 21 juni voor de genoemde platformen.