People Can Fly is al een tijdje met verschillende projecten bezig, maar de werkdruk zal nu wat gaan afnemen. Ze hebben namelijk één van de games die ze in ontwikkeling hadden geannuleerd.

De Poolse ontwikkelaar is voor Microsoft aan de gang met ‘Project Maverick‘ en ze zijn ook bezig met een VR-titel. People Can Fly had ook ‘Project Dagger’ nog onder zijn hoede en die game zou oorspronkelijk door Take-Two Interactive worden uitgegeven. Helaas trok de uitgever in 2022 zijn handen van deze titel af, maar ging de ontwikkelaar wel verder met het spel.

People Can Fly zou op zoek gaan naar een nieuwe uitgever en als dat niet lukte, zouden ze overwegen om de game zelf op de markt te brengen. Beide keuzes zijn nu van tafel, want uit een intern statement blijkt dat de ontwikkeling op 5 april is stopgezet.