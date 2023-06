People Can Fly kennen we nog als de studio verantwoordelijk voor titels als Outriders en Gears of War: Judgment. Met die laatste game toonden ze al dat ze een samenwerking met Microsoft niet schuwden; meer zelfs, dit soort partnerschap blijkt voor herhaling vatbaar te zijn. De ontwikkelaar heeft namelijk de handen in elkaar geslagen met Microsoft voor een mysterieus nieuw project dat de codenaam ‘Maverick’ gekregen heeft.

Ons brein associeert dat woord onmiddellijk met het personage van Tom Cruise in Top Gun, maar het woord betekent in feite zoveel als ‘iemand die op een unieke manier denkt’ en dus moeilijk te voorspellen is. Een echte link met de populaire actiefilms lijkt er niet te zijn. Wat weten we dan wel? Dat Project Maverick een echte AAA-titel moet worden met een budget van 30 tot 50 miljoen dollar, gebaseerd op een al dan niet nieuwe IP die aan Xbox toebehoort.

Dat is dus allemaal behoorlijk vaag… maar wél veelbelovend. We zijn benieuwd met wat voor game People Can Fly uiteindelijk op de proppen zal komen. Wordt vervolgd.