Morgen verschijnt SAND LAND, een game gebaseerd op een manga van Akira Toriyama, de geestelijke vader van Dragon Ball Z die onlangs helaas het tijdelijke voor het eeuwige verruild heeft. SAND LAND heeft een hoogst originele setting: een woestijn waarin zowel mensen als demonen lijden onder een ernstig watertekort.

Driemaal raden wat je in SAND LAND dus zal moeten vinden… Om een waterbron op te sporen, moet je tanks en andere voertuigen bouwen waarmee je over het verraderlijke terrein kan navigeren. Voeg daar een even bizarre als diepgaande verhaallijn aan toe – wat je mag verwachten van de betere manga – en je weet het wel.

Dit zou wel eens de moeite kunnen worden. De onderstaande launch trailer wist ons alvast te charmeren. Enjoy!