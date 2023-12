Bandai Namco werkt momenteel aan een videogame adaptatie van de manga SAND LAND en we krijgen de laatste tijd steeds meer te zien en te horen over deze titel, alhoewel we nog geen releasedatum hebben. Vandaag kunnen we genieten van een nieuwe trailer met een hoop chaotische gameplay beelden.

De trailer is ongeveer een minuutje lang en focust zich op gevechten met voertuigen. Beelzebub heeft heel wat kogels en kanonnen in zijn arsenaal zitten en geen enkel beest in de woestijn is veilig voor hem! Wil je meer zien van SAND LAND? Check dan hier een eerdere video.