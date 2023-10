Toen Bandai Namco met een nieuwe IP aan de slag zou gaan, hadden veel fans niet verwacht dat het SAND LAND zou betreffen. De titulaire manga is namelijk aan de korte kant. Desalniettemin is Bandai Namco hard bezig met de game waarin je ronddwaalt als Prince Beelzebub in een woestijn om het water van het land terug te vinden. Op zijn pad komen uiteraard veel obstakels, die in deze video besproken worden.

Hierin krijg je meer te horen over het type vijanden dat je mag verwachten evenals een aantal voertuigen die je tot je beschikking krijgt. De game producer van SAND LAND legt hier meer over uit, terwijl je gameplay en cutscènes te zien krijgt. Daarnaast komen we ook iets meer te weten over de aanvallen die de protagonist kan uitvoeren.