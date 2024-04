Manga- en anime-fans kunnen over anderhalve week aan de slag met SAND LAND. Van deze titel is er weer een nieuwe trailer verschenen, die aardig wat actie met zich meebrengt. Deze video check je onderaan dit bericht.

SAND LAND is een actie-RPG, waarin je speelt als Beelzebub. Het verhaal speelt zich af in een woestijnwereld waar water uitermate schaars is. Er gaan echter geruchten rond dat er een verborgen legendarische bron in Sand Land is en Beelzebub probeert deze te vinden.