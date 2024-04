De off-road simulatiegames van Saber Interactive laten spelers zich op ruig terrein begeven. Dit komt uiteraard met de nodige uitdagingen van het terrein, maar ook het weer en andere omstandigheden. Wie maar geen genoeg kan krijgen van de franchise, kan zich nu verheugen op MudRunner VR. Met deze game maakt de franchise haar VR-debuut, want de titel zal verschijnen voor de Meta Quest 2, 3 en Pro.

Uiteraard mag je de bekende uitdagingen van de games hierin terugverwachten, maar nu komen ze nog net wat dichterbij. Je hebt de keuze uit acht verschillende voertuigen die je nodig zult hebben in diverse soorten landschappen met afwisselende ondergronden. Hieronder kan je een eerste trailer van MudRunner VR bekijken.

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, evenmin of er later misschien een versie voor PlayStation VR2 uitkomt.