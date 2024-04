Het is inmiddels al een vrij lange tijd geleden dat Konami, Sony PlayStation en Bloober Team de remake van Silent Hill 2 hebben aangekondigd. We weten dat de game dit jaar zal verschijnen voor de PlayStation 5 en pc, maar een releasedatum hebben we nog altijd niet.

Het ziet er echter naar uit dat het niet lang meer zal duren tot we daar meer informatie over krijgen. Via MauroNL – die het laatste financiële rapport van de ontwikkelaar doornam – kunnen we melden dat de CEO van de ontwikkelaar, Piotr Babieno, heeft aangegeven dat we de releasedatum binnenkort mogen verwachten.

“We are in the final stages of work on Sillent Hill 2. We expect that a release date and platforms on which the game will appear will be revealed soon.”

Het is even de vraag hoe binnenkort, maar er gaan al langer geruchten rond dat Sony voor mei een showcase gepland heeft staan. Indien dat het geval is, is dat een uitstekend moment om de release van de Silent Hill 2 remake aan te kondigen. En anders is de Summer Game Fest showcase nog een mooie optie.