Konami heeft onlangs een trotse mededeling de wereld in gestuurd: hun voetbalgame eFootball heeft verspreid over alle platformen de kaap van de 750 miljoen downloads overschreden. Dat is een fikse stijging van 50 miljoen tegenover januari, toen de titel al het eveneens knappe cijfer van 700 miljoen downloads kon voorleggen.

De uitgever is geenszins van plan om deze verwezenlijking ongemerkt te laten voorbijgaan. Om de mijlpaal te vieren, krijgen spelers drie weken lang speciale evenementen en items voorgeschoteld, waaronder de onderstaande highlightkaart als log-in bonus. Ook de gesmaakte drie epische Messi kaarten worden terug in het spel gebracht.

In totaal zullen spelers 70 eFootball coins en veertien trainingsprogramma’s – zeven voor positie en zeven voor skill – op de kop kunnen tikken als log-in bonussen. De kersverse evenementen draaien dan weer uit op 360.000 GP, 250 eFootball coins, 102.000 XP, vijf skillprogramma’s en drie Europese highlight chance deals.

Het klinkt allemaal wat onbegrijpelijk voor wie niet mee ‘in the loop is’, maar fans van eFootball zullen al dit lekkers maar wat graag zien komen. Geniet ervan!