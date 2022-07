Electronic Arts wist in 2020 Pro Evolution Soccer – wat nu eFootball is – een loef af te steken door de exclusiviteit voor Inter Milan en AC Milan bij die game weg te pikken. Konami heeft het hier niet bij laten zitten, want Inter Milan zal weer exclusief voor eFootball worden.

Konami heeft al de rechten verkregen om Juventus, Roma, Lazio en Atalanta exclusief in eFootball te presenteren. De uitgever/ontwikkelaar raakte de rechten voor Inter Milan dus kwijt, maar heeft deze nu weer teruggehaald.

Het duurt alleen nog even voordat het Italiaanse team te zien is in de voetbalgame, want de startdatum is het seizoen 2023-2024. Hoeveel jaar de deal duurt is niet bekend. Alessandro Antonello, corporate CEO van Inter Milan, liet weten zeer in zijn nopjes te zijn met de overeenkomst.