Konami laat via Twitter weten dat eFootball maar liefst vier dagen offline gaat ter ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. De onderhoudsperiode duurt van 30 mei tot en met 2 juni. Hierna wordt de game automatisch bijgewerkt naar versie 1.1.0 en een dag later gaat het tweede seizoen van start. Konami heeft alvast hun excuses aangeboden voor het ongemak.

Gedurende de onderhoudsperiode kun je alleen de offline ’trial match’ modus spelen. Hierin ben je beperkt in het aantal teams dat je kunt selecteren voor de lokale multiplayer of voor wedstrijden tegen de computer. eFootball heeft een turbelente periode achter de rug. De game lanceerde in een zeer slechte staat, maar de game is inmiddels flink verbeterd.