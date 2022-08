Konami zal met de eFootball-serie geen jaarlijkse nieuwe games op de markt brengen, maar de game continu updaten. Dit betekent echter niet dat de naam van de game hetzelfde zal blijven.

De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft via Twitter laten weten dat later deze maand eFootball 2022 zal overgaan in eFootball 2023. Het is alleen niet helemaal duidelijk of dit samen met een grote update voor de game valt of dat het alleen om een naamsverandering gaat. Binnenkort worden we hier over geïnformeerd.

Wat Konami verder heeft laten weten is dat de naamsverandering niets betekent voor je in-game assets en data. Die blijven gewoon beschikbaar. Het Japanse bedrijf belooft ook dat ze zullen blijven luisteren naar feedback van de community, zodat ze eFootball nog beter kunnen maken.

“We will continue collecting as much feedback from our esteemed users as possible, and we will keep on improving and implementing new features to make the game even more enjoyable for even more football fans.”

“As a part of the update to eFootball™ 2023, your in-game assets and other data will be carried over. Please kindly refer to the in-game announcement for information regarding the carryover process of in-game assets (eFootball™ Coins, GPs etc.) and other data.”