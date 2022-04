De lancering van eFootball 2022 was allesbehalve succesvol. De game zat vol met bugs en qua content leek de game meer op een demo. Konami beloofde beterschap en nu is het eindelijk zover: eFootball 2022 is een volwaardige game geworden.

Versie 1.0.0 brengt onder andere een nieuwe modus met zich mee: Dream Team. Deze is te vergelijken met Ultimate Team van de diverse EA-sportgames. Het belangrijkste is natuurlijk de gameplay en hier zijn grote veranderingen in doorgevoerd. Spelers reageren veel realistischer en hetzelfde geldt voor de bal. Het passen en schieten is ook flink onder handen genomen en geven de speler nog meer mogelijkheden.

Konami legt op de website van eFootball 2022 exact uit wat versie 1.0.0 allemaal met zich meebrengt en hoe je gebruik kunt maken van de nieuwe gameplay mogelijkheden. Deze kan je hier nalezen.