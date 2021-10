Het was deze week de week van de voetbalgames, want zowel FIFA 22 als eFootball kwamen uit. Helaas geldt voor de laatstgenoemde titel dat gamers niet blij zijn met het voetbalspel en Konami biedt zijn excuses hiervoor aan.

Pro Evolution Soccer was veelal een geduchte concurrent van FIFA, maar Konami heeft de serie omgedoopt tot een free-to-play game met de naam eFootball. De huidige staat van het spel is echter bedroevend te noemen.

Gamers klagen onder andere over de animaties van de spelers, de gedragingen van de bal en de gezichten van de voetballers. Er zijn ook vele bugs die de ervaring flink in de weg zitten. Daar komt ook nog eens bij dat er heel weinig content aanwezig is, maar Konami heeft al laten weten dat dit in de loop van de tijd zal verbeteren. Hier zal voor een gedeelte wel een prijskaartje aan hangen.

Konami is op de hoogte van alle negatieve feedback over eFootball en biedt zijn excuses aan voor de huidige staat van het spel. Ze nemen de problemen zeer serieus en beloven betere tijden.

“We are very sorry for the problems, and want to assure everyone we will take all concerns seriously and strive to improve the current situation.

“This work will be continuously updated, quality will be improved and content will be added consistently. From next week onward, we will prepare for an update in October, while receiving further opinions through questionnaires to our users.

“We will do our utmost to satisfy as many users as possible, and we look forward to your continued support of eFootball 2022.”