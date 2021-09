Het is inmiddels al een lange tijd bekend dat PES – Pro Evolution Soccer – nu door het leven gaat als eFootball en dat Konami het over een compleet andere boeg gooit. Zo werd vorige maand al duidelijk dat eFootball bij launch eigenlijk meer een soort demo is en dat er meer content wordt toegevoegd na de release. De uitgever heeft daar nu wat meer informatie over vrijgegeven.

Allereerst kan je bij launch met negen teams aan de slag. Het gaat hier om FC Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, River Plate en Sào Paulo. Je kunt met deze negen teams spelen in zes verschillende stadions. Je kunt offline tegen de AI of met je vrienden spelen wanneer eFootball beschikbaar is.

Online is uiteraard ook mogelijk, maar je kunt enkel aan de slag met de eerder genoemde teams en hun vaste set aan spelers. Online spelers worden beloond met GP en verder kunnen PS4- en PS5-gebruikers het tegen elkaar opnemen. Hier blijkt wel uit dat er bij launch nog niet veel content beschikbaar is.

In de herfst zal eFootball de eerste grote update krijgen die veel meer modi toevoegt. Zo zal je onder meer aan de slag kunnen met Creative Teams, waarin je spelers van over de hele wereld kan gebruiken om jouw team te vormen. Dit zou je kunnen vergelijken met FIFA Ultimate Team. Door te winnen met jouw team kan je naar de volgende divisie promoveren en dit brengt natuurlijk beloningen met zich mee.

Verder krijg je nog toegang tot de onderstaande modi met deze grote herfstupdate. Ook worden er met deze grote update eFootball Coins toegevoegd en die kan je kopen met echt geld. GP en eFootball Points kan je daarnaast verdienen door de game simpelweg te spelen.

Tour Event – Speel tegen de AI in toernooiverband en verdien zo Event Points.

– Speel tegen de AI in toernooiverband en verdien zo Event Points. Challenge Event – Speel tegen andere online spelers om bepaalde doelen te voltooien. Wanneer je deze voltooid, krijg je uiteraard beloningen.

– Speel tegen andere online spelers om bepaalde doelen te voltooien. Wanneer je deze voltooid, krijg je uiteraard beloningen. Online Quick Match – Speel een casual online match tegen andere spelers. Je hebt keuze uit meer dan 600 clubs waarmee je het tegen zowel pc- als consolespelers kunt opnemen.

– Speel een casual online match tegen andere spelers. Je hebt keuze uit meer dan 600 clubs waarmee je het tegen zowel pc- als consolespelers kunt opnemen. Online Match Lobby – Maak een online lobby, waarin je het tegen andere spelers kunt opnemen in een 1v1 match.

Tot slot zijn er nog wat punten die na de herfstupdate op de planning staan, die je hieronder kunt bekijken.