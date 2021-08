Onlangs kondigde Konami aan dat het zou stoppen met de jaarlijkse releases van Pro Evolution Soccer en dat de game verder door het leven gaat onder de naam eFootball. Dat was echter niet de grootste verandering, want de game zal voortaan ook free-to-play zijn. Uit een reactie op Twitter blijkt nu echter dat er buiten deze veranderingen enkele addertjes onder het gras zitten.

eFootball staat gepland om in de herfst van dit jaar te verschijnen, maar de inhoud van de game bleef vooralsnog onbekend. Uit een reactie op Twitter blijkt nu echter dat spelers zich alvast niet moeten verwachten aan een compleet afgewerkt spel, maar de game moeten aanzien als een demo. Daarbij geeft men ook toe dat ze de game zo snel mogelijk willen releasen voor de spelers, al is dat met een beperkt aantal teams en modi. In de loop van het najaar wil men geleidelijk aan nieuwe content toevoegen door middel van updates.

Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo?

A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow.

— eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021