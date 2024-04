Review | Top Spin 2K25 – Na jaren van afwezigheid zijn er de laatste paar jaar weer regelmatig nieuwe tennisgames verschenen. Echter, geen enkele heeft tot nu toe echt goed weten te scoren. 2K Games heeft besloten ook een duit in het zakje te doen door de Top Spin-serie nieuw leven in te blazen. Omdat de concurrentie op het gebied van kwaliteit wat tekortschiet, heeft Top Spin 2K25 de kans om direct de beste tennisgame van de laatste jaren te worden. Gezien de goede reputatie van de reeks en de positieve ontvangst van eerdere delen, zou dat geen probleem mogen zijn.

Geduld is een schone zaak

De gameplay van de Top Spin-reeks is altijd sterk geweest, maar Top Spin 2K25 vergt enige gewenning. Of je de bal goed raakt, hangt van je timing af. Om je hierbij te helpen, loopt er onderaan je tennisser een meter mee met aan het einde een groen vlak. Het is de bedoeling dat je op een actieknop drukt wanneer je meter in het groene gedeelte zit. Als je de bal meer snelheid wilt meegeven, moet je de actieknop al vroegtijdig indrukken en loslaten in het groene vlak. Als de meter niet in het groene vak terechtkomt, kan je bal een andere kant opgaan of zelfs hoog in het stadion belanden. De snelheid van het metertje hangt weer af van de hoek waaruit de bal komt en de snelheid daarvan. Je kunt dus niet steeds hetzelfde ritme aanhouden en dat vraagt flink wat tijd om onder de knie te krijgen. Het resultaat is dat je de eerste wedstrijden dan ook constant dik zult verliezen.

Zodra je de besturing van Top Spin 2K25 echter onder de knie hebt, zal het spel echt tot leven komen. Er zijn in totaal vijf verschillende slagen, verdeeld over vier actieknoppen en één van de triggers. Dit, in combinatie met de mogelijkheid om zowel de snelheid als de richting van de bal te bepalen, biedt flink wat mogelijkheden om je tegenstander te slim af te zijn. Dit en andere belangrijke aspecten worden tevens netjes uitgelegd in een gedetailleerde tutorial. De computer biedt behoorlijk wat tegenstand, dus je moet echt tactisch te werk gaan om een wedstrijd te kunnen winnen. Wat gameplay betreft, scoort Top Spin 2K25 dus goed, hoewel je dus wel wat doorzettingsvermogen nodig hebt om de timing goed onder de knie te krijgen.

Mass Effect?

Grafisch weet de game niet dezelfde kwaliteit voor te schotelen als de gameplay. De gezichten van de meeste spelers zien er namelijk niet en/of vreemd uit en dat geldt vooral voor de fictieve spelers. De bekende namen ogen wat beter, maar ook hier geldt dat sommige niet bepaald lijken op het echte exemplaar. Zo hebben sommige atleten last van de beruchte Mass Effect Andromeda-ogen, die te groot zijn en daardoor heel het gezicht van de speler verpesten. Tevens zijn sommige kapsels niet goed op het hoofd geplaatst, wat kan resulteren in een tennisser met een monnikenkapsel, gekenmerkt door een ronde kale plek op de kruin omringd door haar. Gelukkig is het qua animaties beter gesteld. Hier presteert de game goed, met 4K-beelden op een stabiele 60 frames per seconde.

Tegenvallers

Qua spelmodi is het aanbod van Top Spin 2K25 wat beperkt. Voor de singleplayer zijn er slechts twee opties: MyCareer en een losse wedstrijd. In de MyCareer-modus creëer je je eigen tennisser en streef je ernaar de beste van de wereld te worden. Deze carrièremodus is echter vrij basic gehouden. Elke week kun je deelnemen aan een training, een speciaal evenement en een toernooi – waaronder grote evenementen als Roland Garros en de US Open -, en dit patroon herhaalt zich continu. Je moet er wel op letten dat je niet te vermoeid raakt, want dan loop je een groter risico op blessures. Je bent dan een aantal weken uitgeschakeld, wat dan weer ten koste gaat van je ranking, aangezien je geen wedstrijden kan spelen.

Door deel te nemen aan evenementen verdien je XP, waarmee je punten kunt toewijzen om verschillende vaardigheden van je tennisser te verbeteren, zoals kracht, uithoudingsvermogen en balcontrole. Op een gegeven moment kun je enkele trainers inhuren die uitdagingen bieden waarmee je extra XP en/of VC kunt verdienen, maar dat is het dan wel zo’n beetje. MyCareer biedt weliswaar vele uren aan gameplay, maar je moet geen hoge verwachtingen hebben van een diepgaande carrièremodus.

Als je online wilt spelen, biedt Top Spin 2K25 een paar opties: je kunt losse wedstrijden spelen, deelnemen aan toernooien in World Tour met je eigen tennisser, of strijden om de nummer één positie op de wereldranglijst in 2K Tour; dit met een echte of een eigen gecreëerde speler. Dit klinkt aantrekkelijk, maar helaas wordt de World Tour-modus flink ondermijnd door de inmiddels beruchte Virtual Currency (VC). Je verdient deze valuta door het spel te spelen, wedstrijden te winnen en trainingen succesvol af te ronden, maar VC kan echter ook met echt geld worden gekocht. Met VC kun je zoal verschillende kledingstukken en nieuwe rackets kopen. Je hebt deze valuta ook nodig om trainers te huren, wat op zijn beurt extra XP oplevert wanneer je uitdagingen succesvol voltooit. Als het hierbij was gebleven, zou er niets aan de hand zijn.

Er is echter nog een ding wat je met VC kunt aanschaffen, die de World Tour volledig verpest en dat zijn ‘booster packs’. Hiermee verdien je voor een bepaald aantal wedstrijden meer XP dan wat je normaal zou vrijspelen als je een wedstrijd wint. Hierdoor kun je veel sneller oplevelen, en dus je vaardigheden upgraden, dan iemand die geen boosters gebruikt. Als VC niet met echt geld kon worden gekocht, zouden alle spelers gelijke kansen hebben in World Tour. Nu, daarentegen, geeft iemand die bereid is extra geld uit te geven om VC te kopen en daarmee booster packs aan te schaffen, zichzelf een voordeel, omdat zij sneller betere vaardigheden hebben. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. In de 2K Tour modus heb je hier geen last van, zolang je maar met de echte spelers – waarvan de statistieken een vast (en hoger) gegeven zijn – speelt in plaats van je eigen atleet.

Positieve noot

Het aantal echte spelers dat beschikbaar is in Top Spin 2K25 is best aardig te noemen. Er zijn in totaal 25 tenniss(t)ers aanwezig, waaronder Serena Williams en Roger Federer, maar ook sterren van weleer, zoals John McEnroe en Pete Sampras. Wat ook positief uitpakt is de audio. De game maakt gebruik van gelicenseerde muziek die goed bij het geheel past. Bovendien klinkt elke aanraking van de bal met een racket zoals het hoort en alle omgevingsgeluiden die te horen zijn tijdens een echte tenniswedstrijd, zijn eveneens present. Het enige wat compleet verkeerd uitpakt is het juichen van de speler. De ‘Yeah!’ die wordt uitgekraamd klinkt namelijk zeer geforceerd en is daardoor alles behalve authentiek.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.