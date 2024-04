Top Spin 2K25 biedt een aantal modi en natuurlijk kan je buiten een één tegen één wedstrijd ook gaan dubbelen. Was je van plan dat laatstgenoemde ook online te doen, dan kom je bedrogen uit.

Game director Remi Ercolani liet in een interview met Wccftech optekenen dat de game bij de release geen ‘online doubles’ zal ondersteunen. Het is wel de bedoeling dat de game na lancering alsnog voorzien zal worden van nieuwe features, maar Ercolani garandeert niet dat het online dubbelen daar ook onderdeel van zal uitmaken.

“TopSpin 2K25 won’t support online doubles at launch, but we’re hoping to offer more options in the future. Each mode will have its own specificities and unique features to keep players motivated to return and play daily, and all ranked modes will have leaderboards for fans to keep an eye on the competition.”