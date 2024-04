Eind deze maand keert de Top Spin franchise weer terug onder de noemer Top Spin 2K25. Ontwikkelaar Hangar 13, bekend van Mafia III, heeft daarmee na jaren weer een nieuwe titel op de markt, die er veelbelovend uitziet.

Ook met de performance lijkt het wel goed te zitten, want in een gesprek met Wccftech zegt game director Remi Ercolani dat Top Spin 2K25 op alle platformen op 60 frames per seconde zal draaien, zowel in single- als multiplayer.

Volgens de ontwikkelaar was het halen van 60fps een kritisch punt, omdat dit bijdraagt aan de feeling en speelervaring. De vraag is nu echter alleen nog wat de resolutie van de game is met deze framerate, daar ging Ercolani helaas niet op in.

“Top Spin 2K25 runs at 60 FPS in single and multiplayer on all platforms during gameplay. This is an important part of the TopSpin feel and experience, so it was critical for us to hit this target on all platforms.”