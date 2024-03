Het duurt niet lang meer voordat Top Spin 2K25 uitkomt en daarom werden vorige week de tennissers al aangekondigd. Nu hebben we ook nieuws over de locaties waar je een balletje kunt slaan en er zijn aardig wat opties beschikbaar.

In totaal beschikt Top Spin 2K25 over 48 verschillende zogeheten courts, variërend van gras tot gravel en meer. Ook heeft 2K Games aangekondigd welke toernooien present zijn in de game. Dit zijn de volgende:

ASB Classic – Auckland, Nieuw-Zeeland

Australian Open – Melbourne, Australië

BNP Paribas Open – Indian Wells, VS

Cincinnati Open – Cincinnati, VS

Internazionali BNL d’Italia – Rome, Italië

Miami Open – Miami, VS

Mutua Madrid Open – Madrid, Spanje

National Bank Open – Toronto, Canada

Nitto ATP Finals – Turijn, Italië

Roland Garros – Parijs, Frankrijk

Rolex Masters Paris – Parijs, Frankrijk (fictieve venue)

Rolex Monte-Carlo Masters – Monte Carlo, Monaco

Rolex Shanghai Masters – Shanghai, China

The Championships, Wimbledon – Londen, Engeland

US Open – New York, VS

En meer…

Hieronder tot slot nog een video met daarin de nodige footage en ook meer context bij de gameplay, alsook toernooien en locaties. Top Spin 2K25 is vanaf 26 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.