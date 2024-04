Top Spin 2K25 is een game van 2K en dus kon je er vergif op innemen dat er iets van microtransacties en seizoenspassen in zullen zitten. De seizoenspas wordt de Centre Court Pass gedoopt en na de release zullen er dus een hele hoop nieuwe uitdagingen en beloningen bijkomen, in de hoop om zo spelers lang aan de game te binden.

Elk seizoen zal tussen de acht en tien weken duren en in het eerste jaar na de release zal de game dus over 6 seizoenen beschikken. Leuk is dat de thema’s van de seizoenen gebaseerd worden op de echte toernooien. Zoals je op de bovenstaande afbeelding kan zien, zal het eerste seizoen draaien rond de Franse Grand Slam: Roland Garros.

Tot de beloningen van de Centre Court Pass behoren materiaal en kleding van zowel fictieve als gelicenseerde merken, animaties voor wedstrijden, alternatieve outfits voor profs, XP-boosts en meer. Elk seizoen bevat 50 niveaus, waarvan je er 13 gratis kan vrijspelen door deel te nemen aan wedstrijden en het voltooien van dagelijkse/wekelijkse uitdagingen.

Zoals wel vaker zullen de meest interessante zaken schuilen achter de premium-pass. Laten we hopen dat 2K het met de microtransacties iets rustiger heeft aangepakt dan bij hun NBA-franchise. We zullen het weten vanaf 23 april, want dan verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.