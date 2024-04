Na de onthulling van Top Spin 2K25 zijn we op de hoogte gebracht van de spelers die je in de game kunt kiezen en welke toernooien je kunt spelen. Nu is er een video beschikbaar gesteld die laat zien welke modi het spel zal bevatten.

Je kan natuurlijk gewoon even een balletje slaan in Top Spin 2K25, maar de meeste uren zullen in MyCareer en World Tour gaan zitten. Met de eerstgenoemde modus kan je je eigen personage maken en je langzaam opwerken op de wereldranglijst. Met World Tour ga je online en test je je skills tegen andere spelers, om daar zo hoog mogelijk in de leaderboard te komen staan.

Wat voor modi er nog meer in Top Spin 2K25 zitten, kan je in de onderstaande video bekijken.