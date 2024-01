Jaarlijks verschijnen er van diverse sporten games, maar er zijn ook sporten waarbij het altijd een verrassing is wanneer er weer wat nieuws uitkomt. Zo’n sport is tennis. Hier doet uitgever 2K Games af en toe wat mee, aangezien zij de Top Spin franchise in bezit hebben.

Top Spin 4 is het laatste deel, dat alweer uit 2011 dateert. De hoogste tijd dus voor een vervolg en dat vervolg is nu door 2K Games aangekondigd: Top Spin 2K25. De game moet snel verschijnen, zo blijkt uit de onderstaande teaser trailer. We mogen binnenkort meer informatie verwachten.