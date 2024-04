Ontwikkelaar Polyphony Digital heeft de volgende update voor Gran Turismo 7 uitgebracht en die voegt weer wat nieuwe content aan de racegame toe. Hieronder valt een unieke auto, die in samenwerking met ŠKODA is ontworpen, en volledig elektrisch is.

Hieronder de details van de nieuwe update op een rijtje:

Nieuwe auto’s

ŠKODA Vision Gran Turismo

AFEELA Prototype 2024

Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70

Café / Extra Menus

Extra Menu No. 38: ‘Ferrari 12-Cylinder Engines’ (Collector Level 38 en hoger)

World Circuits (Event)

Japanese Clubman Cup 550: Alsace – Village Reverse

American FR Challenge 550: Trial Mountain Circuit Reverse

Vision Gran Turismo Trophy: Grand Valley – Highway 1

Scapes