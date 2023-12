Gran Turismo 7 mag dan al sinds maart 2022 op de markt zijn, de game wordt nog altijd erg veel gespeeld. Wat hierbij helpt is dat Polyphony Digital regelmatig met updates komt die nieuwe auto’s beschikbaar stellen. Daarnaast hebben ze recent de grotere Spec II update uitgebracht.

Dit heeft direct een effect gezien, want in een interview met Overtake zegt Kazunori Yamauchi dat ze het aantal spelers hebben zien verdubbelen. Dus dankzij die update is het aantal spelers enorm gestegen, al is niet bekend hoeveel mensen nu precies Gran Turismo 7 spelen.

“We just released the Spec II update and the number of active users jumped up to double what it was before that”

Ook is de spelersbasis van Gran Turismo 7 groter dan die van Gran Turismo Sport, maar het is hierbij onduidelijk of het gaat om een vergelijking tussen de actieve spelers of het aantal verkopen. Wat de verkopen betreft, sinds vorig jaar heeft Sony geen update meer gegeven dus het is wat onduidelijk op welk aantal de racer nu staat.