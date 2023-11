Gran Turismo 7 heeft sinds de release vorig jaar verscheidene updates gekregen. Deze updates bestonden veelal uit wat nieuwe voertuigen, scapes en menu’s die werden toegevoegd met af en toe een nieuw circuit. Tussen deze updates door heeft Polyphony Digital gewerkt aan de SPEC II update voor de game en die is nu beschikbaar.

Dit is meer dan een gewone update, want deze voegt een hoop nieuwe content toe. Dat komt in het kort neer op het onderstaande:

SPEC II openingsvideo

7 nieuwe auto’s

Nieuw circuit: Lake Louise met 3 layouts

3 Café / Extra Menu’s

Update voor World Circuits

Gran Turismo Sophy (AI Driver Agent) in Quick Race (PS5)

50 Challenges toegevoegd aan de licenties

Paddock toegevoegd aan het Multiplayer menu

4-speler split-screen races (PS5)

Features toegevoegd aan Photos / Scapes

GT Menu/Dashboard van update voorzien

Normaal krijgen we slechts een paar nieuwe auto’s, maar ditmaal zijn het er een stuk meer. Om precies te zijn gaat het om de volgende zeven bolides:

Dodge Charger R/T 426 Hemi ‘68

Dodge Charger SRT Demon ‘18

Lexus LFA ‘10

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II ‘91

NISMO 400R ‘95

Porsche 911 GT3 RS (992) ‘22

Tesla Model 3 Performance ‘23

Het nieuwe circuit, Lake Louise, is een fictief circuit ontworpen rondom een ski resort aan de voet van de Canadese Rocky Mountains. Er zijn drie verschillende layouts beschikbaar, een tri-oval met drie bochten, een korte versie van het gewone circuit en een lange variant. Op elk circuit is het mogelijk om in de nacht te racen en het is noodzakelijk om sneeuwbanden te gebruiken.

Lake Louise Long Track – Lengte: 3,694m, hoogteverschil: 78m, aantal bochten: 11, langste rechte stuk: 765m

Lake Louise Short Track – Lengte: 2,577m, hoogteverschil: 63m, aantal bochten: 7, langste rechte stuk: 765m

Lake Louise Tri-Oval – Lengte: 3,068m, hoogteverschil: 78m, aantal bochten: 3, langste rechte stuk: 1,184m

De drie nieuwe menu’s die nu beschikbaar zijn in het café:

Extra Menu No. 31: ‘Road-Going Racers’ (Collector Level 30 and above)

Extra Menu No. 32: ‘Lexus’ (Collector Level 34 and above)

Extra Menu No. 33: ‘Red Bull X Series’ (Collector Level 49 and above)

Bij de World Circuits is ook het een en ander aan nieuwe content te bespeuren. Zo zijn er twee nieuwe Expert race events en 5 nieuwe gewone evenementen. Om precies te zijn, zijn dat de volgende zeven:

Normale events

World Touring Cars 900: Trial Mountain / Nurburgring / Suzuka Circuit / Autopolis

X2019 Nations Cup: Interlagos Circuit / Sardegna Road Track / Dragon Trail / Trial Mountain Circuit / Lake Maggiore Circuit

World Rally Challenge Gr. B: Lake Louise

Japanese 4WD Challenge 600

Pick-Up Truck Race: Lake Louise

Expert Events

Clubman Cup+: Watkins Glen International / Special Stage Route X / Fuji Speedway / Monza Circuit

GT Cup Gr. 3: Mount Panorama / Daytona International Speedway / Deep Forest Raceway / Red Bull Ring

De toevoeging van GT Sophy, de meer geavanceerde AI, is voorbehouden tot de Quick Race optie waar je nu de keuze krijgt om de AI stand te bepalen. Mocht je die optie niet kennen, dat klopt, de ontwikkelaar heeft Arcade Race namelijk hernoemd naar Quick Race. Maar dit is wel enkel mogelijk op de PlayStation 5.

Een andere leuke toevoeging is dat de prijs in credits nu gebaseerd wordt op het verzamelaarsniveau van de speler, alsook de progressie in de Circuit Experience optie. En als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, dan kun je nu proberen de Master License te bemachtigen bij de rijbewijzen alwaar je 50 nieuwe uitdagingen voorgeschoteld krijgt. Dit is pas toegankelijk als alle normale rijbewijzen zijn behaald.

Mocht je graag offline met mensen samen willen racen, dan is het vanaf nu mogelijk een split-screen op te zetten voor maximaal vier spelers. Hierbij geldt wel dat het enkel op de PlayStation 5 mogelijk is. Gamers op de PlayStation 4 vallen dus buiten de boot, net als bij het racen tegen GT Sophie. Tot slot zijn er nog diverse andere kleine toevoegingen en meer daarover lees je hier meer.