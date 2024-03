Met vrij hoge regelmaat verschijnen er nieuwe updates voor Gran Turismo 7. Eind januari zagen we update 1.42 uitkomen, die wat nieuwe content toevoegde. Nu is hier update 1.43, die eigenlijk hetzelfde als de vorige doet: drie nieuwe auto’s toevoegen, wat nieuwe events en meer.

We zetten alle toevoegingen hieronder even voor je op een rijtje:

Voertuigen

Audi TTS Coupé ’09

Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR ’06

Renault R4 GTL ’85

Deze auto’s zijn te bewonderen in de onderstaande trailer en je kunt ze vinden bij Brand Central of in de Used Car Dealership. Andere toevoegingen zijn:

Café / Extra menu’s

Extra Menu No. 36: Lamborghini (Collector Level 43 and above)

World Circuits (Events)

Sunday Cup Classic – Tsukuba Circuit

Japanese Clubman Cup 550 – WeatherTech Raceway Laguna Seca

European Clubman Cup 600 – Tsukuba Circuit

Tot slot wordt er nog een nieuwe Scape toegevoegd, waarop de Pyreneeën afgebeeld staan.