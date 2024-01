Polyphony Digital heeft een nieuwe update voor Gran Turismo 7 uitgerold en die voegt wat nieuwe voertuigen en andere zaken aan de game toe. Het betreft hier update 1.42 en alle nieuwigheden hebben we hieronder op een rijtje gezet.

BVLGARI Aluminum Vision Gran Turismo

Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept

Suzuki Jimny XC ’18

Voordat je op zoek gaat naar de BVLGARI, deze auto is weliswaar toegevoegd maar nog niet beschikbaar. Althans, kopers van het BVLGARI Aluminum Gran Turismo Limited Model horloge krijgen een QR-code om de auto te ontgrendelen in de game. Pas vanaf eind februari zal de auto in Brand Central aangeboden worden. De andere twee auto’s zijn wel nu verkrijgbaar.

Andere toevoegingen zijn:

Menu’s

Extra Menu No. 34: ‘Nissan Motorsports‘

Extra Menu No. 35: ‘Dodge’

Events

Jimny Cup Sardegna – Windmills / Willow Springs International Raceway / Lake Louise

Vision Gran Turismo Trophy Tokyo Expressway / Autodromo Nazionale Monza

Tot slot zijn er twee nieuwigheden in Scapes: de optie om de camera verticaal te zetten en de Service Area omgeving.