Pc-gamers zijn wellicht bekend met de survival-racegame Distance. Deze game werd ruim 10 jaar geleden aangekondigd en er zou oorspronkelijk ook een PS4-versie verschijnen. Dat is echter nooit gebeurd en de titel was tot op heden enkel beschikbaar op pc. Nu, een decennium later, lijkt de game eindelijk alsnog naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 te komen.

Via X merkte Gematsu namelijk op dat de Trophies opgedoken zijn bij TrueTrophies, een website waar je Trophies kunt tracken. Distance werd in 2018 als volledige game gelanceerd op de pc en in 2023 wist de ontwikkelaar te melden dat er gewerkt werd aan een PS5-versie. Die lijkt nu dus aanstaande te zijn, alhoewel een releasedatum nog niet bekend is.

Het is echter de vraag of de PlayStation 4 versie ook nog altijd bestaat of dat de ontwikkelaar die console laat voor wat het is.