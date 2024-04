Komende zomer mogen we een terugkeer verwachten van het knotsgekke Lollipop Chainsaw. We krijgen een remaster van het spel (voorheen een remake, maar ‘volgens de fans’ was een remaster beter) en deze zal de subtitel ‘RePOP’ dragen. We weten dat de game er binnenkort aankomt, maar officiële beelden hebben we eigenlijk nog niet gezien. Nog even geduld en daar komt verandering in!

Op X liet designer Yoshimi Yasuda weten dat de game er heel snel aankomt. Gematsu verduidelijkte dat het hier om de officiële reveal gaat en nog niet om de eigenlijke release (die staat nog steeds voor komende zomer gepland). Heel binnenkort krijgen we dus waarschijnlijk een nieuwe trailer te zien (hopelijk met een releasedatum).