Ken je Lollipop Chainsaw nog? De game waarin je het als cheerleader opnam tegen een legertje zombies, terwijl het lichaamloze hoofd van je vriend aan je broek hing? Wel, binnenkort zal je geheugen indien nodig vanzelf een zetje krijgen. De game keert namelijk terug, al is het nog niet meteen duidelijk in welke vorm dat zal zijn.

Yoshimi Yasua was een executive producer van Lollipop Chainsaw en heeft inmiddels een nieuwe studio onder zijn hoede, Dragami Games. Op Twitter liet hij weten dat dit bedrijf ervoor zal zorgen dat de IP terugkomt, al specificeerde hij niet of het dan gaat om een remaster, een remake of een sequel. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.