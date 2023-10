Lollipop Chainsaw krijgt de komende zomer een remaster die de subtitel RePOP met zich meedraagt. Klinkt alvast lekker groovy, en als we op een recent statement van game designer Yoshimi Yasuda mogen afgaan, zullen we hetzelfde kunnen zeggen over de combat. De remaster tracht namelijk op meerdere vlakken het origineel te verbeteren.

De kettingzaaggevechten uit het origineel zullen herwerkt worden naar iets wat meer aanleunt bij wat hedendaagse gamers met een voorliefde voor actietitels verwachten. Onder andere de snelheid, de input timing en de camerabewegingen werden op de schop genomen. We zijn benieuwd wat voor effect dit precies zal hebben op het eindproduct.

“We would like to revamp the battles into something that the console action game players of today will enjoy, such as doing away with any sluggishness in chainsaw battles with speed adjustment, improving the input timing for cheerleading and chainsaw combo attacks, as well as improving camera movement.”