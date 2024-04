De release van Paper Mario: The Thousand-Year Door voor de Nintendo Switch komt steeds dichterbij. Liefhebbers van het origineel kijken reikhalzend uit naar deze remake, maar ook gamers die het origineel nooit hebben gespeeld kunnen nu gemakkelijk op de Nintendo Switch een van de leukste RPG-avonturen van Mario gaan beleven.

In onze preview gaven we al een korte impressie van wat wij tot op heden hebben gezien en deze nieuwe overview trailer is daar een mooie toevoeging op. Mario zijn compagnons, het publiek tijdens de gevechten, speciale aanvallen… Van alles passeert de revue.

Heel lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten, Paper Mario: The Thousand-Year Door verschijnt op 23 mei exclusief voor de Nintendo Switch.