De mascotte van Nintendo is inmiddels zo’n bekend gezicht en Mario laat zijn gezicht dan ook in veel games zien. Zo konden we de Italiaanse loodgieter onlangs zien schitteren in de Mario vs. Donkey Kong remake. Naast de traditionele games is Mario ook al meerdere keren vertaald naar 2D in de Paper Mario-franchise. Het tweede deel, dat in 2004 verscheen, krijgt later dit jaar een remake.

Nintendo heeft nu de cover art gedeeld van Paper Mario: The Thousand-Year Door. Zoals je ziet zijn er diverse bekende figuurtjes te zien waaronder Mario, Yoshi en Bowser. Het verschilt best aardig met het origineel zoals je kunt zien. Naast de cover art werden er ook meerdere screenshots gedeeld die je ook hieronder kunt bewonderen.