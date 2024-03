Nintendo Switch-bezitters kunnen in mei met de remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door aan de slag. Om het wachten een beetje dragelijker te maken is er een nieuwe video beschikbaar gesteld. Die laat alvast de intro van de game zien.

Aangezien het om een remake gaat, is de intro geheel in een nieuw jasje gestoken, wat je hieronder kunt checken. Tevens hebben we daaronder een video geplaatst die de intro laat zien van de originele Paper Mario: The Thousand-Year Door uitgave.