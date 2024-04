De Switch lijkt bezig te zijn aan zijn ereronde in aanloop naar de aankondiging van Nintendo’s nieuwe console. Een van de hoogtepunten van het jaar voor de hybride console is de remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door, die volgende maand zal worden uitgebracht.

Via X heeft Nintendo UK een korte trailer gedeeld waarin diverse iconische momenten, zoals het baasgevecht tegen Smorg bovenop een trein, worden getoond.

A scary dragon atop a tall tower? A cursed town full of…pigs? A train ride packed with high-speed hijinx? All this and more awaits you in #PaperMario: The Thousand-Year Door! pic.twitter.com/q6OWhLcG4c

