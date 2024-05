Nintendo heeft voor de komende maanden twee grote releases op de planning staan en dat zijn Paper Mario: The Thousand-Year Door en Luigi’s Mansion 2 HD, beiden heruitgaves van geliefde oude games. Ben je van plan om één van deze games (of misschien wel beide) te installeren op je Switch? Dan kunnen we je nu alvast vertellen hoeveel plaats deze games zullen innemen op je Switch.

Op de officiële pagina’s van beide games staan nu namelijk de bestandsgroottes te lezen en die gaan als volgt: Paper Mario: The Thousand-Year Door is ongeveer 5.2GB groot en Luigi’s Mansion 2 HD is dan 3.3GB groot. Beide getallen zijn huidige schattingen, dus dit kan eventueel nog een beetje verschillen als de release uiteindelijk daar is.

