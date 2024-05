Hideo Kojima werkt momenteel aan een opvolger van zijn unieke game Death Stranding: de sequel (Death Stranding 2: On the Beach) werd eerder dit jaar al uitgebreid getoond en de ontwikkeling zou ook goed vooruitgaan. Kojima sprak hierover in een nieuwe aflevering van de radioshow ‘Hideo Kojima’s Radio: Infinity’, gerapporteerd door Famitsu.

Volgens Kojima zouden de opnames met alle acteurs erop zitten: het enige wat er nu nog moet gebeuren is alles op de juiste plaats zetten en de game speelklaar maken. Dat is uiteraard niet op één-twee-drie gebeurd, want deze fase zou nog ongeveer een jaar in beslag nemen. Death Stranding 2 staat gepland voor een release in 2025, dus als we hiermee rekening houden, zou het kunnen dat we de game rond de zomerperiode van dat jaar mogen verwachten.