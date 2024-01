Eerder deze week lekte mogelijk de volledige titel van Death Stranding 2. Dit via de betrouwbare leaker billbil-kun die in een artikel schreef dat de game Death Stranding 2 – On the Beach zal heten en dat we binnen twee weken een nieuwe trailer te zien zullen krijgen.

Kojima Productions noch Sony PlayStation hebben hierop gereageerd, maar Norman Reedus gooit nu zelf olie op het vuur. De acteur achter het hoofdpersonage in de game heeft een nieuwe video op zijn Instagram geplaatst met daarbij de tekst: “I’ll be waiting for you on the beach.”

Opvallend, omdat Reedus al in een zeer lange tijd niets over Death Stranding op zijn Instagram heeft gepost. Hij lijkt dus zelf een beetje aan te haken op het gerucht, wat het meer geloofwaardigheid geeft. Ook de timing is opvallend.