Death Stranding 2 is in ontwikkeling bij Kojima Productions, maar wanneer de game uitkomt is niet bekend. Eerder hintte een ArtStation profiel al naar een release in 2024, maar het kan ook rustig 2025 worden.

Er is een nieuw profiel van een (externe) artiest op ArtStation gevonden, die Death Stranding 2 in z’n lijst heeft staan van titels waar hij of zij een bijdrage aan levert. Bij de game staat 2025, wat een release in dat jaar suggereert.

Op ResetEra werd de bovenstaande screenshot gedeeld, dit met het schrijven dat de artiest legitiem is omdat het een pro profiel betreft. Uit privacy overwegingen wordt de naam van de artiest niet gedeeld en ook wordt de opmerking geplaatst dat de informatie misschien niet up-to-date is.

Het kan enerzijds zijn dat het jaartal gewoon als gok genoemd wordt door de artiest in kwestie, het kan ook zijn dat deze artiest onbedoeld informatie lekt. Een release in 2025 lijkt overigens best realistisch, gezien Kojima vaak de tijd neemt en de game pas eind vorig jaar werd aangekondigd.

De kans is aanemelijk dat we tijdens The Game Awards meer horen, want een bericht op X lijkt daarnaar te hinten.