Hideo Kojima kondigde tijdens The Game Awards in 2022 Death Stranding 2 aan en sinds die tijd hebben we niets meer van de game vernomen. De afgelopen weken namen de geruchten echter toe via een lek en vervolgens een teaser door Norman Reedus.

Alles leek te wijzen op aanwezigheid van de game tijdens State of Play en zelfs Hideo Kojima gaf aan dat het de moeite waard zou zijn om de uitzending te volgen. Niet zonder reden, want er werd inderdaad een nieuwe (lange) trailer getoond.

Ook heeft Kojima Productions bekendgemaakt dat de officiële titel Death Stranding 2: On the Beach is, zoals eerder al lekte. Afsluitend kunnen we melden dat de game in 2025 zal verschijnen, een specifiek datum is nog niet bekend.