Kojima kondigde vorig jaar tijdens The Game Awards Death Stranding 2 aan en het lijkt erop dat hij tijdens deze editie van de award show opnieuw aanwezig zal zijn met die game. Het is namelijk wel al even geleden dat we nog iets concreets hebben gehoord over deze mysterieuze sequel, dus het klinkt wel logisch dat Kojima even zijn kop zal laten zien tijdens The Game Awards.

Okami Games merkte bovendien ook op (op X) dat het officiële X-account van The Game Awards geantwoord heeft op een tweet van Kojima, waarin te zien is hoe hij aan een trailer werkt. Die reactie werd kort daarop weer weggehaald, wat eens te meer bijdraagt aan de speculatie. Want was deze ’teaser’ wel de bedoeling?

Official account for #TheGameAwards teasing a new Kojima trailer. Probably Death Stranding 2. pic.twitter.com/UDEeGcktYT — Okami Games (@Okami13_) November 24, 2023

De kans is dus best wel groot dat we binnenkort een nieuwe Death Stranding 2 trailer te zien zullen krijgen. The Game Awards worden uitgezonden op 7 (bij ons al 8) december.