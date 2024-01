Eind 2022 werd Death Stranding 2 door Hideo Kojima aangekondigd, maar sindsdien hebben we weinig van de game vernomen. Er bestaat een goede kans dat hier op korte termijn verandering in komt, want de bekende en erg betrouwbare leaker billbil-kun laat via een artikel op Dealabs weten dat we binnen 15 dagen een trailer mogen verwachten.

Volgens de insider kan deze trailer deel uitmaken van een nieuwe State of Play, die naar verwachting op korte termijn zal plaatsvinden. Ook sluit dit aan op de speculatie dat Kojima eind vorig jaar al bezig was met een State of Play trailer, gezien op een foto te zien was dat hij bezig was met een edit van wat lijkt een ‘State of Play’ trailer, wat in de werkbalk werd gespot.

Dat is niet alles, de leaker laat ook nog weten dat de officiële titel van de game ‘Death Stranding 2 – On the Beach’ is. Afgaande op zijn rapport zullen we tussen nu en twee weken meer gaan horen.