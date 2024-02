Hideo Kojima is niet vies van samenwerken met grote acteurs en actrices, dat liet hij met Death Stranding immers wel zien. Voor het volgende deel lijkt hij nog meer uit de kast te trekken, maar één acteur zal dit keer niet van de partij zijn: Mads Mikkelsen.

Mikkelsen speelde de rol van Cliff Unger, die maar wat vaak opdook in de eerste game. In de tweede game is hij niet present zo geeft Kojima aan op X. Als je Death Stranding uit hebt gespeeld, dan zal dit voor jou geen verrassing zijn, zo stipt ook Kojima aan. Al weet je het in zijn games maar nooit.

Een goed voorbeeld daarvan is Higgs die in de laatste trailer weer een flinke rol opeiste. Hij keert dus wel terug in Death Standing 2: On the Beach.

“We have received many enthusiastic messages from you saying, “I want to see Cliff in DS2 too!”. However, Mads is not appearing in DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH.”

“If you have PLAYED DS1 to the end, you will understand. Cliff is a character who played a very important and special role in Death Stranding. Mads understood this and performed it beautifully. Mads’ Cliff will remain in the story of Death Stranding and in your memories forever. It is because we care about the character of Cliff that he will not appear in DS2. Please understand.”