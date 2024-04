Het wordt hoog tijd voor een nieuwe Gears of War. We zijn inmiddels bijna 5 jaar verder sinds Gears 5 uitkwam en dat deel smaakte absoluut naar meer. Er gingen al de nodige geruchten over een mogelijke aankondiging van Gears 6 aanstaande juni, en nu doet de stemacteur van JD Fenix dat vuurtje nog wat extra aanwakkeren.

Als je niks om spoilers van Gears 5 geeft kan je het bericht op X hier in zijn volledigheid bekijken. Iemand vroeg Liam McIntyre, de stemacteur achter JD Fenix, iets met betrekking tot zijn personage aangaande het volgende deel. Hierop antwoordde McIntyre dat hij geen flauw idee heeft, maar dat hij denkt dat hier in juni meer over bekend zal worden.

Alles lijkt er dus op te wijzen dat we tijdens de aankomende Xbox Games Showcase een aankondiging omtrent Gears 6 zullen krijgen.