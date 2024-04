Sinds de release van Returnal en diens uitbreiding geruime tijd terug is het stil vanuit ontwikkelaar Housemarque. Aan die stilte is nu een einde gekomen, want de ontwikkelaar heeft een teaser afbeelding op X geplaatst waarop Selene te zien is, de protagonist van de game.

Veel staat er verder niet bij, behalve ’tomorrow’ wat aangeeft dat we morgen iets van een aankondiging mogen verwachten. Gaat de ontwikkelaar iets nieuws doen voor de originele game of is er hier sprake van een opvolger? Ook kan het iets in de vorm van andere entertainment zijn.

Een aankondiging van bijvoorbeeld Returnal 2 is dermate belangrijk dat het logischer is zoiets voor een grote show te bewaren in plaats van op een willekeurige dag met een dergelijke aankondiging te komen. Het is zeker niet uitgesloten, maar die kans achten we klein.

Wat het ook gaat worden, morgen weten we meer.