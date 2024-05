Eerder heb je al kunnen lezen dat Bethesda Starfield van een grote update zal voorzien die nieuwe features toevoegt, dit nog voordat de Shattered Space uitbreiding uitkomt. Details waren even afwachten, maar zouden volgens Todd Howard nog deze week bekendgemaakt worden. Dat is nu gebeurd.

Via een video laat de ontwikkelaar de belangrijkste toevoegingen zien, dus check het hieronder zeker even. Eén van de belangrijkste stappen vooruit is dat de game op de Xbox Series X een Performance modus krijgt, waarmee de game in 60fps gespeeld kan worden.

Ook wordt de game voorzien van een tussenoptie op de Xbox Series X. Zo zal het mogelijk zijn om de game in 40fps te spelen, mits je over een scherm met 120 VRR beschikt. Deze optie zorgt voor behoud van de visuele kwaliteit uit de Quality modus, maar dan met een betere performance.

De update staat gepland om op 15 mei uitgerold te worden.